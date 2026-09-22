Дві спроби за тиждень по трубі: як росіяни намагаються пробиратися на північ Сумщини, – ISW

На півночі Сумщини окупанти вкотре намагаються пробратися через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" із Суджі. За даними ISW, наступальні дії росіян 20–21 вересня не принесли їм жодного просування.

Російські війська знову використовують газопровід, щоб проникнути з Курщини на північ Сумщини. Попри наступальні дії 20 та 21 вересня, просунутися на цьому напрямку окупантам не вдалося, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Речник 8-го повітряно-десантного корпусу ЗСУ 20 вересня розповів, що, не маючи успіху на Сумщині, росіяни повернулися до старої практики. Вони знову пересуваються газопроводом "Уренгой – Помари – Ужгород", який з'єднує Сумську область із Суджею на Курщині.

За останній тиждень ворог двічі намагався пробратися цією трубою. В ISW зі свого боку зафіксували щонайменше дві такі спроби проникнення з 13 вересня. В одній із них брала участь група чисельністю до взводу.

Видео дня

Варто зазначити, що "Уренгой – Помари – Ужгород" є одним із найбільших магістральних експортних газопроводів у світі. Його збудували ще за часів СРСР у 1982–1983 роках, щоб транспортувати природний газ із Західного Сибіру до країн Центральної та Західної Європи. Загальна довжина труби становить 4 451 км, з них 1 160 км пролягає територією України, де газопровід є важливою частиною газотранспортної системи.

Нагадаємо, Сили оборони звільнили від окупантів населені пункти в Лиманській міській громаді Донецької області. Українські військові просунулися в межах операції "Вівальді".

Також український дрон-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Україна тестує нове покоління перехоплювачів для боротьби зі швидкісними ударними дронами РФ.