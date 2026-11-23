Тактичні просування окремих підрозділів Сил оборони України на Курщині не свідчать про початок масштабного наступу та не змінюють ситуацію на оперативному рівні.

Про це заявив старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За словами військового, українські підрозділи просуваються на окремих ділянках, щоб покращити своє тактичне положення. Він наголосив, що такі дії не варто подавати як масштабну наступальну операцію, адже йдеться про локальні зміни на фронті.

Алекс також звернув увагу на ситуацію вздовж кордону в Харківській та Сумській областях, де лінія бойового зіткнення не збігається з державним кордоном. За його словами, на українському боці є населені пункти, які зайняли російські війська, причому частина з них не відображається навіть на картах OSINT-аналітиків.

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З огляду на це військовий вважає, що тактичні просування українських підрозділів не призвели до змін на оперативному рівні.

Нагадаємо, українські військові могли взяти під контроль населений пункт Новий Путь у Курській області РФ, розташований менш ніж за кілометр від міжнародного кордону. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ також продовжували утримувати позиції на південний захід від Глушкова.

Також на півночі Сумської області російські військові знову намагаються проникнути на українську територію через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород", рухаючись із боку Суджі. За оцінкою ISW, наступальні дії окупантів 20–21 вересня не дали їм змоги просунутися вперед.