Владимир Зеленский назвал законной целью любое судно под российским флагом, на борту которого находится оружие или груз, подпадающий под санкции. Таким образом президент подтвердил нанесение удара дроном по кораблю "Sparta II", который после атаки был отнесен из российских вод в финские.

Удар дроном по российскому грузовому судну "Sparta II" подтвердил Владимир Зеленский. Судно принадлежит Министерству обороны России, заявил президент в интервью Bloomberg.

"Каждое судно под российским флагом, всё, что перевозит оружие или любой санкционированный груз, в котором может перевозиться Бог знает что, — это законная цель для нас в российских территориальных или нейтральных водах", — подчеркнул он.

"Sparta II" стала вероятной целью именно потому, что перевозила оружие, пояснил президент.

Судно подверглось нападению в российских территориальных водах. Однако после удара корабль был отнесён уже в финские воды.

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"Мы наносили удары в российских территориальных водах. У нас были на это все права, но потом произошел определенный сдвиг, и, безусловно, возникают вопросы", — сказал Зеленский.

Нападение, по словам президента, вызвало разные реакции. Некоторые европейские партнеры обеспокоены тем, что происходит в Балтийском море. Зеленский поручил министрам и военным более активно общаться с европейскими коллегами, чтобы те располагали достаточной информацией.

Ранее сообщалось, что после атаки судно Sparta II потеряло управление и дрейфовало к территориальным водам Финляндии. На борту судна продолжался пожар.

Также сообщалось, что "Спарта II" находится под санкциями США и подчиняется Министерству обороны России. О возгорании корабля после поражения украинскими беспилотниками сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle. По словам представителя Пограничной службы Финляндии, судно было поражено в российских территориальных водах, после чего оно потеряло управление и попало в зону ответственности финских морских спасателей.