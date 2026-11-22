Российский контейнеровоз "Sparta II", который находится под санкциями США и подчиняется Министерству обороны РФ, загорелся после поражения украинскими беспилотниками.

Повреждённое судно потеряло управление и дрейфовало в территориальные воды Финляндии, сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle.

Командующий Пограничной службой Финляндии Илья Ильин сообщил, что судно было поражено в территориальных водах России. После этого оно потеряло управление и оказалось в зоне ответственности финских морских спасателей.

В настоящее время контейнеровоз находится примерно напротив города Ловиса. Вокруг него установлена запретная зона для обеспечения безопасности. По данным финской стороны, угрозы для других судов и населения пока нет.

В то же время пожар на борту до сих пор не удалось локализовать. Ильин не исключил, что из-за продолжительного горения могут произойти новые взрывы или судно может затонуть.

Видео дня

"Не могу сказать, насколько велика опасность взрыва. Дело в том, что пожар ещё не локализован, поэтому вполне возможно, что там будут продолжаться взрывы. Если огонь долгое время останется неконтролируемым, судно может даже затонуть", — отметил командующий.

Экипаж пытается самостоятельно потушить пожар. Тем временем финские пограничники координируют морскую спасательную операцию и рассматривают возможные варианты эвакуации моряков.

Кроме того, финская сторона не исключает, что на борту могут находиться вооружение или военная техника. По словам Ильина, контейнеровоз имеет связи с вооружёнными силами России, однако информация о возможных военных грузах пока не подтверждена.

Приоритетом для Финляндии по-прежнему остается спасение людей и предотвращение экологической катастрофы. Вопрос о доставке экипажа в Финляндию и возможной буксировке судна в финский порт пока не решен.

Напомним, что в водах Финского залива было атаковано российское грузовое судно "Sparta II", которое следовало в Калининград из Санкт-Петербурга.

Кроме того, Фокус сообщал, что в апреле десятки танкеров "теневого" флота России застряли в Финском заливе из-за атак, которые парализовали работу портов.