Російський контейнеровоз Sparta II, який перебуває під санкціями США та підпорядковується Міністерству оборони РФ, загорівся після ураження українськими безпілотниками.

Пошкоджене судно втратило керування та дрейфувало у територіальні води Фінляндії, повідомив фінський суспільний мовник Yle.

Командувач Прикордонної охорони Фінляндії Ілля Ільїн розповів, що судно було уражене в територіальних водах Росії. Після цього воно втратило керування та потрапило в зону відповідальності фінських морських рятувальників.

Наразі контейнеровоз перебуває приблизно навпроти міста Ловійса. Навколо нього встановили заборонену зону для забезпечення безпеки. За даними фінської сторони, загрози для інших суден і населення поки немає.

Водночас пожежу на борту досі не вдалося локалізувати. Ільїн не виключив, що через тривале горіння можуть статися нові вибухи або судно може затонути.

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"Не можу сказати, наскільки великою є небезпека вибуху. Факт у тому, що пожежу ще не локалізовано, тож цілком можливо, що там іще лунатимуть вибухи. Якщо вогонь тривалий час залишатиметься неконтрольованим, судно може навіть затонути", — зазначив командувач.

Екіпаж намагається самостійно загасити вогонь. Тим часом фінські прикордонники координують морську рятувальну операцію та розглядають можливі варіанти евакуації моряків.

Також фінська сторона не виключає, що на борту можуть перебувати озброєння або військова техніка. За словами Ільїна, контейнеровоз має зв'язки зі збройними силами Росії, однак інформацію про можливі військові вантажі наразі не підтвердили.

Пріоритетом для Фінляндії залишається порятунок людей і запобігання екологічній катастрофі. Питання про доставлення екіпажу до Фінляндії та можливе буксирування судна до фінського порту поки не вирішене.

Нагадаємо, у водах Фінської затоки було атаковано російське вантажне судно "Sparta II", яке прямувало до Калінінграда з Санкт-Петербурга.

Також Фокус повідомляв, що у квітні десятки танкерів "тіньового" флоту Росії застрягли у Фінській затоці через атаки, які паралізували роботу портів.