Законною ціллю будь-яке судно під російським прапором зі зброєю чи санкційним вантажем назвав Володимир Зеленський. Так президент підтвердив удар дроном по кораблю Sparta II, який після атаки віднесло з російських вод до фінських.

Удар дроном по російському вантажному судну Sparta II підтвердив Володимир Зеленський. Корабель належить Міністерству оборони Росії, заявив президент в інтерв'ю Bloomberg.

"Кожне судно під російським прапором, все, що перевозить зброю чи будь-який санкціонований вантаж, який може перевозити Бог знає що, – це законна ціль для нас у російських територіальних чи нейтральних водах", – наголосив він.

Імовірною ціллю Sparta II стало саме тому, що перевозило зброю, пояснив президент.

Атакували судно в російських територіальних водах. Проте після удару корабель віднесло вже до фінських.

"Ми завдавали ударів у російських територіальних водах. Ми мали на це всі права, а потім стався певний зсув, і, безумовно, є питання", – сказав Зеленський.

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Напад, за словами президента, викликав різні реакції. Деякі європейські партнери стурбовані тим, що відбувається в Балтійському морі. Міністрам і військовим Зеленський доручив активніше спілкуватися з європейськими колегами, щоб ті мали достатньо подробиць.

Раніше повідомлялося, що після атаки Sparta II втратило керування й дрейфувало до територіальних вод Фінляндії. На борту судна тривала пожежа.

Також повідомлялося, що Sparta II перебуває під санкціями США та підпорядковується Міністерству оборони Росії. Про загоряння корабля після ураження українськими безпілотниками повідомляв фінський суспільний мовник Yle. За словами представника Прикордонної охорони Фінляндії, судно уразили в російських територіальних водах, після чого воно втратило керування й потрапило в зону відповідальності фінських морських рятувальників.