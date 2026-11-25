В Украине обновили правила поступления военнослужащих в высшие военные учебные заведения и на курсы профессионального военного образования. Во время военного положения для части военнослужащих отменят обязательный медицинский осмотр при поступлении, а для отдельных программ повысят предельный возраст кандидатов.

Изменения предусмотрены приказом Министерства обороны Украины от 20 октября 2026 года № 375, сообщили в Минобороны. В ведомстве пояснили, что эти изменения призваны сделать военное образование более доступным для военнослужащих, а также адаптировать подготовку специалистов к потребностям Сил обороны.

Кого освободят от медицинского осмотра при поступлении

На период действия военного положения военнослужащие не будут проходить медицинский осмотр в военно-медицинских или врачебно-летных комиссиях при поступлении на обучение.

Это правило распространяется на несколько категорий:

военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава;

офицеров, поступающих в магистратуру;

офицеров, поступающих на курсы профессионального военного образования.

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В Минобороны отмечают, что это нововведение имеет значение, в частности, для военнослужащих, получивших ранения, перенесших ампутации или страдающих хроническими заболеваниями. Такие обстоятельства не должны автоматически лишать их возможности продолжать обучение и профессиональное развитие в армии.

При этом речь идет именно о медицинском осмотре при поступлении на обучение. Для гражданских абитуриентов он остается обязательным. Кроме того, эти изменения не отменяют общих требований к годности к военной службе.

Как изменятся возрастные ограничения для абитуриентов

Новые правила предусматривают расширение возрастных ограничений для поступления на ряд курсов в особый период.

В частности, на курсы базового и профессионального уровней L-1A и L-1B смогут поступать гражданские кандидаты с высшим образованием не ниже уровня бакалавра в возрасте до 45 лет.

Такой же возрастной предел установлен для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава с соответствующим образованием, которые готовятся к занятию офицерских должностей. В обычном порядке для этих категорий предельный возраст составляет 32 года.

Для офицеров на период чрезвычайной ситуации предусмотрены следующие возрастные ограничения:

курс L-1C — до 45 лет;

курсы L-2 и L-3 — до 50 лет;

курс L-4 — до 55 лет.

Изменения касаются также магистерских программ. Для специальностей К5 "Военное управление" и К6 "Обеспечение войск (сил)" предельный возраст поступления в особый период составит 50 лет. Для специальности К3 "Национальная безопасность" — 55 лет.

Какие изменения будут внесены в программы подготовки офицеров

Обновленный порядок предусматривает распределение курсов тактического и оперативного уровней в соответствии с должностями, на которые готовят офицеров.

На тактическом уровне предусмотрены два направления:

L-2A — штабной курс батальонного уровня для подготовки к должностям категории "майор";

L-2B — командно-штабной курс бригадного уровня для подготовки к должностям категории "подполковник".

На оперативном уровне также предусмотрены два курса:

L-3A — для офицеров штабов армейских корпусов, готовящихся к должностям категории "подполковник" в органах военного управления;

L-3B — для офицеров объединенных штабов, претендующих на должности категорий "подполковник" и "полковник".

В мирное время офицеры Сил обороны будут получать образование оперативного уровня на едином курсе L-3 в Национальном университете обороны Украины. Офицеры медицинской службы будут проходить соответствующую подготовку в Украинской военно-медицинской академии.

Какие требования установлены для курсов L-4 и L-5

Для поступления на стратегический курс L-4 были определены отдельные требования к должности, званию и образованию кандидата.

Военнослужащий должен занимать должность категории не ниже "полковник" или "капитан 1-го ранга" и иметь звание не ниже "подполковник" или "капитан 2-го ранга".

Также необходимы:

степень магистра;

оперативный уровень военного образования L-3;

рекомендация о направлении на обучение по результатам служебной деятельности и в соответствии с индивидуальным планом управления карьерой.

Предельный возраст для поступления на L-4 составляет 50 лет в обычном порядке и 55 лет в особый период.

Курс "Стратегическое управление высшего уровня и государственная политика" (L-5) расширяет круг потенциальных слушателей. Теперь он предназначен не только для действующих руководителей, но и для подготовки военнослужащих и, при необходимости, государственных служащих к будущему назначению на руководящие должности в сфере обороны и безопасности.

Как будет проходить зачисление на обучение

В соответствии с приказами руководителей высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений будет производиться зачисление на курсы профессионального военного образования.

Офицеров на магистерские программы по государственному заказу будут зачислять приказом руководителя службы кадров Минобороны.

Также были изменены сроки подачи списков кандидатов. Для курсов L-1A и L-1B их необходимо подать до 15 мая года поступления. В течение особого периода это можно будет сделать не позднее чем за пять суток до начала занятий.

Списки на курсы L-1C, L-2, L-3 и L-4 должны поступать не позднее чем за месяц до начала обучения.

Приказ Минобороны вступает в силу со дня его официального опубликования.

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