Вступительная кампания 2026: кого из абитуриентов будут снимать на камеру во время экзаменов

Вступительная кампания 2026 года будет проходить под видеозапись не менее чем двух камер. Однако снимать будут не всех.

Соответствующее условие обязаны обеспечить учреждения высшего образования, сообщили в Министерстве образования и науки. Такая норма содержится в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, вынесенном на общественное обсуждение.

Более того, записанные кадры должны быть обнародованы на сайте учебного заведения в течение трех рабочих дней после обнародования оценок абитуриентов. Это касается видеозаписей о прохождении творческого конкурса, конкурса физических способностей или собеседований или профессиональных экзаменов .

Срок храниения видеоматериалов и обезличенных письменных работ на этих ресурсах в открытом доступе – один год, а ссылки к ним должны быть активны.

Не будут обнародоваться видеозаписи абитуриентов, которые находятся на временно оккупированной территории, а также военнослужащих. Однако эти кадры будут храниться в приемной комиссии.

Работы поступающих, которые не были приняты на обучение, также будут храниться в учебных заведениях не менее одного года, после чего их уничтожат, составив соответствующий акт.

Введение этой нормы призвано устранить коррупционную составляющую при поступлении, а также исключить недобросовестную оценку знаний поступающих.

Для того, чтобы вузы могли фиксировать, обнародовать и хранить видеозаписи, абитуриенты должны будут давать свое письменное согласие перед началом вступительных экзаменов.

