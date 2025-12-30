Вступна кампанія 2026: кого з абітурієнтів зніматимуть на камеру під час іспитів

Вступна кампанія 2026 року відбуватиметься під відеозапис щонайменше двох камер. Однак зніматимуть не всіх.

Відповідну умову зобов'язані забезпечити заклади вищої освіти, повідомили в Міністерстві освіти і науки. Така норма міститься в проєкті Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, винесеному на громадське обговорення.

Ба більше, записані кадри мають бути оприлюднені на сайті закладу освіти протягом трьох робочих днів після оприлюднення оцінок абітурієнтів. Це стосується відеозаписів про проходження творчого конкурсу, конкурсу фізичних здібностей або співбесід чи фахових іспитів.

Термін зберігання відеоматеріалів і знеособлених письмових робіт на цих ресурсах у відкритому доступі — один рік, а посилання на них мають бути активними.

Не будуть оприлюднюватися відеозаписи абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також військовослужбовців. Однак ці кадри зберігатимуться в приймальній комісії.

Роботи вступників, які не були прийняті на навчання, також зберігатимуться в закладах освіти не менше одного року, після чого їх знищать, склавши відповідний акт.

Запровадження цієї норми покликане усунути корупційну складову під час вступу, а також унеможливити недобросовісну оцінку знань вступників.

Для того, щоб виші могли фіксувати, оприлюднювати та зберігати відеозаписи, абітурієнти повинні будуть давати свою письмову згоду перед початком вступних іспитів.

