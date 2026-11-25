В Україні оновили правила вступу військовослужбовців до вищих військових навчальних закладів і на курси професійної військової освіти. Під час воєнного стану для частини військових скасують обов’язковий медичний огляд під час вступу, а для окремих програм підвищать граничний вік кандидатів.

Зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 20 жовтня 2026 року №375, повідомили в Міноборони. У відомстві пояснили, що оновлення мають зробити військову освіту доступнішою для військовослужбовців, а також адаптувати підготовку фахівців до потреб Сил оборони.

Кого звільнять від медичного огляду під час вступу

На період дії воєнного стану військовослужбовці не проходитимуть медичний огляд військово-лікарськими або лікарсько-льотними комісіями під час вступу на навчання.

Це правило поширюється на кілька категорій:

військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерів, які вступають до магістратури;

офіцерів, які вступають на курси професійної військової освіти.

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У Міноборони наголошують, що нововведення має значення, зокрема, для військових, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання. Такі обставини не повинні автоматично позбавляти їх можливості продовжувати навчання та професійний розвиток у війську.

Водночас ідеться саме про медичний огляд під час вступу на навчання. Для цивільних кандидатів він залишається обов’язковим. Також зміни не скасовують загальних вимог щодо придатності до військової служби.

Як зміняться вікові обмеження для вступників

Нові правила передбачають розширення вікових меж для вступу на низку курсів в особливий період.

Зокрема, на курси базового та фахового рівнів L-1A і L-1B зможуть вступати цивільні кандидати з вищою освітою не нижче бакалавра віком до 45 років.

Таку саму вікову межу встановили для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу з відповідною освітою, які готуються обіймати офіцерські посади. За звичайним порядком для цих категорій граничний вік становить 32 роки.

Для офіцерів під час особливого періоду передбачили такі вікові обмеження:

курс L-1C — до 45 років;

курси L-2 та L-3 — до 50 років;

курс L-4 — до 55 років.

Зміни стосуються також магістерських програм. Для спеціальностей К5 "Військове управління" та К6 "Забезпечення військ (сил)" граничний вік вступу в особливий період становитиме 50 років. Для спеціальності К3 "Національна безпека" — 55 років.

Які зміни запровадять у програмах підготовки офіцерів

Оновлений порядок передбачає розподіл курсів тактичного й оперативного рівнів відповідно до посад, для яких готують офіцерів.

На тактичному рівні передбачено два напрями:

L-2A — штабний курс батальйонного рівня для підготовки до посад категорії "майор";

L-2B — командно-штабний курс бригадного рівня для підготовки до посад категорії "підполковник".

На оперативному рівні також передбачили два курси:

L-3A — для офіцерів штабів армійських корпусів, які готуються до посад категорії "підполковник" в органах військового управління;

L-3B — для офіцерів об’єднаних штабів, які претендують на посади категорій "підполковник" і "полковник".

У мирний час оперативний рівень військової освіти офіцери Сил оборони здобуватимуть на єдиному курсі L-3 у Національному університеті оборони України. Офіцери медичної служби проходитимуть відповідну підготовку в Українській військово-медичній академії.

Які вимоги встановили для курсів L-4 і L-5

Для вступу на стратегічний курс L-4 визначили окремі вимоги до посади, звання та освіти кандидата.

Військовослужбовець має обіймати посаду категорії не нижче "полковник" або "капітан 1 рангу" та мати звання не нижче "підполковник" або "капітан 2 рангу".

Також необхідні:

ступінь магістра;

оперативний рівень військової освіти L-3;

рекомендація щодо направлення на навчання за результатами службової діяльності та відповідно до індивідуального плану управління кар’єрою.

Граничний вік для вступу на L-4 становить 50 років у звичайному порядку та 55 років в особливий період.

Курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5 розширює коло потенційних слухачів. Тепер він призначений не лише для чинних керівників, а й для підготовки військовослужбовців та, за потреби, державних службовців до майбутнього призначення на керівні посади у сфері оборони й безпеки.

Як відбуватиметься зарахування на навчання

Наказами керівників вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти зараховуватимуть на курси професійної військової освіти.

Офіцерів на магістерські програми за державним замовленням зараховуватимуть наказом керівника служби персоналу Міноборони.

Також змінили строки подання списків кандидатів. Для курсів L-1A та L-1B їх потрібно подати до 15 травня року вступу. Під час особливого періоду це можна буде зробити не пізніше ніж за п’ять діб до початку занять.

Списки на курси L-1C, L-2, L-3 та L-4 мають надходити щонайпізніше за місяць до початку навчання.

Наказ Міноборони набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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