В самой большой пустыне мира Сахаре 19 декабря впервые за 37 лет выпал снег. Он растаял на следующий день, но заснеженную пустыню успел запечатлеть спутник Landsat 7. Об этом сообщает Meduza.io.

NASA опубликовало снимки участка Сахары в районе границы Марокко и Алжира, к югу от города Буарфа.

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Фото: NASA

По имеющимся данным, снег в Сахаре выпал всего второй раз. Впервые это случилось 18 февраля 1979 года в том же Аин-Сефре, который называют "Воротами пустыни". Тогда снежная буря длилась только полчаса.