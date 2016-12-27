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Израильский министр призвал евреев покинуть Францию

Израильский министр призвал евреев покинуть Францию
Авигдор Либерман / Фото: haaretz.com

Израиль опасается, что саммит, запланированный Францией на 15 января, приведет к еще одной резолюции ООН с акцентом на мирном процессе

27.12.16 106
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал Францию за попытку организовать международный саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта и призвал евреев Франции перебираться в Израиль, передает Европейская правда со ссылкой на Haaretz.

Израиль опасается, что саммит, запланированный Францией на 15 января, приведет к еще одной резолюции ООН с акцентом на мирном процессе. "Это современная версия процесса Дрейфуса", - заявил Либерман, ссылаясь на случай 19-го века с еврейским французским офицером Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене (этот процесс был подвергнут критике, поскольку считалось что обвинение основывается на антисемитских взглядах).

По его словам, инициатива Франции - это заговор против Израиля, а ответом на этот заговор мог бы стать выезд евреев из Франции. "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", - призвал министр.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.

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