Сирийская оппозиция пригрозила срывом перемирия

Сирийская оппозиция угрожает признать заключенное перемирие "недействительным", если нарушения условий режима прекращения огня правительственными силами будет продолжаться. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
"Дальнейшие нарушения перемирия и бомбежки районов, подконтрольных революционным фракциям, сделают сделку "недействительной", - заявили представители нескольких оппозиционных сил Сирии.
Напомним, соглашение о перемирие в Сирии между правительством Башара Асада и оппозицией, заключенное при посредничестве России и Турции, вступило в силу с полуночи 30 декабря.