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Главная » Мир » Сирийская оппозиция пригрозила срывом перемирия
Конфликт в Сирии

Сирийская оппозиция пригрозила срывом перемирия

Сирийская оппозиция пригрозила срывом перемирия
Фото: Getty Images

Повстанцы обвиняют правительственные силы в нарушениях режима прекращения огня

31.12.16 70
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Сирийская оппозиция угрожает признать заключенное перемирие "недействительным", если нарушения условий режима прекращения огня правительственными силами будет продолжаться. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Дальнейшие нарушения перемирия и бомбежки районов, подконтрольных революционным фракциям, сделают сделку "недействительной", - заявили представители нескольких оппозиционных сил Сирии.

Напомним, соглашение о перемирие в Сирии между правительством Башара Асада и оппозицией, заключенное при посредничестве России и Турции, вступило в силу с полуночи 30 декабря.

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