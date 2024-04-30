"Противостояние жестокое": в ВСУ объяснили, стоит ли ожидать перемирия на Пасху (видео)

По словам Ильи Евлаша, у россиян нет ничего святого. И даже если бы были достигнуты договоренности о перемирии, доверять оккупантам не стоит.

Related video

Между Украиной и Россией продолжается жестокое противостояние, поэтому не стоит ожидать, что враг согласится на перемирие во время Пасхи или летних Олимпийских игр. А даже если согласится, то верить оккупантам нельзя. Об этом в комментарии NV заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Война будет продолжаться, и я думаю, несмотря ни на что и во время Олимпийских игр...Противостояние жесткое и даже на Пасху они могут наносить удары", — сказал Евлаш.

Он уточнил, что Россия уже анонсировала, что Пасхального перемирия не будет. Это, по словам Евлаша, еще раз доказывает, что у оккупантов нет ничего святого, они просто систематически обстреливают территорию Украины, чтобы психологически сломать украинцев.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что россиянам за 10 лет войны не удалось достичь своих планов по уничтожению стратегической инфраструктуры Украины.

"Мы продолжаем существовать", — отметил Евлаш.

Напомним, 30 апреля Илья Евлаш рассказал, как будут защищать самолеты F-16 от российских ракет. Для этого, по его словам, необходимо правильно подготовить место их базирования. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать.

В этот же день Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета дополнительные 15,5 млрд грн на закупку 300 000 дронов для Вооруженных сил Украины.

26 апреля Илья Евлаш заявил, что в последние дни противник применял управляемые авиационные и крылатые ракеты, а вот ударных дронов и шахедов уже не было определенное время в украинском воздушном пространстве. По его словам, у противника постоянно проводится подготовка к чему-то, однако авиация не всегда поднимается в небо для того, чтобы атаковать мирные города Украины.