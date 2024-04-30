"Протистояння жорстоке": у ЗСУ пояснили, чи варто очікувати перемир'я на Великдень (відео)

За словами Іллі Євлаша, у росіян немає нічого святого. І навіть якби було досягнуто домовленостей про перемир'я, довіряти окупантам не варто.

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Між Україною та Росією триває жорстоке протистояння, тому не варто очікувати, що ворог погодиться на перемир'я під час Великодня чи літніх Олімпійських ігор. А навіть якщо погодиться, то вірити окупантам не можна. Про це в коментарі NV заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Війна продовжуватиметься, і я думаю, попри все й під час Олімпійських ігор…Протистояння жорстке, і навіть на Великдень вони можуть завдавати ударів", — сказав Євлаш.

Він уточнив, що Росія вже анонсувала, що Великоднього перемир'я не буде. Це, за словами Євлаша, ще раз доводить, що в окупантів немає нічого святого, вони просто систематично обстрілюють територію України, щоб психологічно зламати українців.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що росіянам за 10 років війни не вдалося досягти своїх планів зі знищення стратегічної інфраструктури України.

"Ми продовжуємо існувати", — зазначив Євлаш.

Нагадаємо, 30 квітня Ілля Євлаш розказав, як захищатимуть літаки F-16 від російських ракет. Для цього, за його словами, необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати.

У цей же день Кабінет Міністрів України виділив із державного бюджету додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю 300 000 дронів для Збройних сил України.

26 квітня Ілля Євлаш заявив, що останніми днями противник застосовував керовані авіаційні та крилаті ракети, а от ударних дронів і "шахедів" уже не було певний час в українському повітряному просторі. За його словами, у противника постійно проводиться підготовка до чогось, однак авіація не завжди піднімається в небо для того, щоб атакувати мирні міста України.