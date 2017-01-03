Подозреваемый прибыл в турецкую столицу 20 ноября с женой и двумя детьми

Исполнителем теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь назвали 28-летнего гражданина Киргизии Яхья Машрапова. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местные издания.

Отмечается, что паспорт подозреваемого продемонстрировали в эфире турецкого телеканала TRT World. Владелец документа - Яхья Машрапов. Паспорт был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии, однако официально данные пока не подтвердили.

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По данным CNN Turk, подозреваемый в терроризме и его жена прибыли в Стамбул 20 ноября с двумя детьми.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) 3 января 2017 г.

Напомним, в новогоднюю ночь террорист открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в котором находилось более 500 человек. В результате атаки 39 человек погибли и 69 получили ранения.