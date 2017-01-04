Тысячи людей возвращаются в полностью разрушенный Алеппо, – ООН

За последние дни в город вернулись около 2200 семей

В практически полностью разрушенный войной сирийский Алеппо возвращаются тысячи людей, которые ранее выехали из города. Об этом со ссылкой на данные ООН сообщает Reuters, передает Европейская правда.

В течение последних нескольких дней около 2200 семей вернулись в жилой район Ханано, сообщил Саджад Малик, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии.

Учитывая ужасные условия, ООН не рекомендует возвращаться в город.

Напомним, 22 декабря второй по величине город Сирии Алеппо полностью вернулся под контроль правительства.

По состоянию на 14 декабря 2016 года, по оценкам ООН, около 50 тысяч мирных жителей в ожидании эвакуации находились в ловушке в восточном Алеппо.

По данным Турции, в течение последних недель декабря из восточных районов сирийского Алеппо были эвакуированы около 44 тыс. мирных жителей и бойцов сирийской оппозиции.

За несколько часов до Нового года Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по перемирию в Сирии.