Тысячи людей возвращаются в полностью разрушенный Алеппо, – ООН

В практически полностью разрушенный войной сирийский Алеппо возвращаются тысячи людей, которые ранее выехали из города. Об этом со ссылкой на данные ООН сообщает Reuters, передает Европейская правда.
В течение последних нескольких дней около 2200 семей вернулись в жилой район Ханано, сообщил Саджад Малик, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии.
Учитывая ужасные условия, ООН не рекомендует возвращаться в город.
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Напомним, 22 декабря второй по величине город Сирии Алеппо полностью вернулся под контроль правительства.
По состоянию на 14 декабря 2016 года, по оценкам ООН, около 50 тысяч мирных жителей в ожидании эвакуации находились в ловушке в восточном Алеппо.
По данным Турции, в течение последних недель декабря из восточных районов сирийского Алеппо были эвакуированы около 44 тыс. мирных жителей и бойцов сирийской оппозиции.
За несколько часов до Нового года Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по перемирию в Сирии.