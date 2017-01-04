Вероятно, проблема заключалась в крыше зала, структура которой поглощала необходимый для работы сигнал

Представители американской компании Faraday Future презентовали в Лас-Вегасе новый электрокар-внедорожник FF91 с функцией автопилота. Однако во время демонстрации возможностей новейшего автомобиля тот отказался выполнять некоторые команды, сообщает телеканал 112 со ссылкой на The Verge.

Во время презентации старший вице-президент по разработке Faraday Future Ник Сэмпсон предложил одному из главных инвесторов компании Цзю Юэтину протестировать функцию автоматической парковки электрокара. Бизнесмен нажал кнопку на двери машины, но ничего не произошло.

Сэмпсон попытался отшутиться, заявив, что сегодня FF91 немного не в духе: "Кажется, сегодня он ленится". После этого Юэтин выступил с речью, а затем Сэмпсон попытался еще раз перевести автомобиль в беспилотный режим. Устройство вновь ответило молчанием.

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Позже Ник Сэмпсон заявил, что проблема заключалась в крыше зала, где проходила презентация. Ее сложная структура поглощала сигнал, необходимый для работы беспилотных функций.

Faraday Future — стартап, основанный в 2014 году. FF91 должна стать первой машиной, которую компания запустит в производство.

Первые покупатели получат свой автомобиль в 2018 году. Согласно данным компании, новый автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 2,39 сек. А на одном заряде FF91 сможет преодолеть 700 км.