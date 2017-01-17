В Германии суд отказался запрещать правоэкстремистскую партию

У НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии

Федеральный конституционный суд ФРГ сегодня, 17 января, отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хотя идеология партии противоречит ценностям конституции ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии", – заявил председатель КС Андреас Фоскуле, оглашая постановление суда.

По его словам, "нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху".

Ходатайство о запрете правоэкстремистской партии было подано бундесратом (представительство немецких федеральных земель, – ред.) при поддержке бундестага в 2013 году.

Бундесрат впервые предлагал запретить НДПГ еще в 2003 году, однако Федеральный конституционный суд отклонил иск после того, как стало известно, что руководящие позиции в партии занимали тайные сотрудники или осведомители Федерального ведомства по охране конституции.

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Намерение добиться запрета НДПГ подвергалось в Германии критике с разных сторон, поскольку законодательство ставит очень высокие препятствия для этого.

Кроме того, критики указывают, что популярность правых радикалов значительно снизилась в последние годы. Так, на региональных выборах в 2016 году они лишились мандатов в последнем земельном парламенте – в Мекленбурге-Передней Померании.