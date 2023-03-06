В Раде хотят запретить некоторым гражданам участвовать в выборах: о ком речь

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право на свободные выборы "очень важно, но не абсолютно" и может быть ограничено в качестве наказания.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекта № 2352-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины", в котором идет речь об ограничении участия в управлении страной для членов запрещенных пророссийских партий сроком на 10 лет с момента отмены военного положения. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о депутатах от партий ОПЗЖ, "Партия Шария", "Держава", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Оппозиционный блок", "Наши", "Блок Владимира Сальдо" и прочих участниках политических формирований, являющихся частью плана РФ по захвату Украины.

Сообщается, что закон призван обеспечить защиту конституционных положений, территориальной целостности и демократического строя страны от военной агрессии со стороны РФ. По мнению авторов законопроекта, представители упомянутых партий должны быть лишены возможности быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими головами.

В пояснительной записке упоминаются многочисленные случаи деятельности этих партий, направленной на пропаганду войны, нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, коллаборационизма, продвижение антиукраинской позиции, а также отрицание военной агрессии РФ на территории Украины.

"Право на свободные выборы очень важно, но не абсолютно. Такой подход оставляет место некоторым ограничениям со стороны государств, однако эти ограничения имеют устанавливаться для достижения законной цели с использованием пропорциональных средств и не должны препятствовать сути права на свободные выборы и делать его неэффективным", — говорится в документе.

Авторы законопроекта утверждают, что ограничение права на участие в государственных делах, свободно выбирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, обеспеченного статьей 38 Конституции Украины, может быть применено в качестве наказания за нарушения законодательства или же как превентивное средство для предотвращения угроз демократии и конституционного порядка.

Напомним, что указ президента Украины о запрете партий, связанных с Россией "О приостановлении деятельности отдельных политических партий" был опубликован 18 марта 2022 года.

По словам первого заместителя главы комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, на 24 февраля 2023 года в Верховной Раде Украины начитывалось 405 нардепов, что является рекордно низким количеством.