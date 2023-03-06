У Раді хочуть заборонити деяким громадянам брати участь у виборах: про кого йдеться

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що право на вільні вибори "дуже важливе, але не абсолютно" і може бути обмежене як покарання.

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №2352-IX "Про внесення змін до деяких законів України", в якому йдеться про обмеження участі в управлінні країною для членів заборонених проросійських партій строком на 10 років з моменту скасування військового стану. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Йдеться про депутатів від партій ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Держава", "Ліва опозиція", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалісти", "Опозиційний блок", "Наші", "Блок Володимира Сальдо" та інших учасників політичних формувань, що є частиною плану РФ із захоплення України.

Повідомляється, що закон покликаний забезпечити захист конституційних положень, територіальної цілісності та демократичного устрою країни від військової агресії з боку РФ. На думку авторів законопроєкту, представники згаданих партій мають бути позбавлені можливості бути обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад чи сільськими, селищними та міськими головами.

У пояснювальній записці згадуються численні випадки діяльності цих партій, спрямованої на пропаганду війни, порушення суверенітету, безпеки та територіальної цілісності країни, колабораціонізму, просування антиукраїнської позиції, а також заперечення військової агресії РФ на території України.

"Право на вільні вибори є дуже важливим, але не абсолютно. Такий підхід залишає місце деяким обмеженням з боку держав, проте ці обмеження мають встановлюватися для досягнення законної мети з використанням пропорційних засобів і не повинні перешкоджати суті права на вільні вибори і робити його неефективним", — йдеться у документі.

Автори законопроєкту стверджують, що обмеження права на участь у державних справах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпеченого статтею 38 Конституції України, може бути застосовано як покарання за порушення законодавства або ж як превентивний засіб для запобігання загрозам демократії та конституційного порядку.

Нагадаємо, що указ президента України про заборону партій, пов'язаних із Росією, "Про зупинення діяльності окремих політичних партій" було опубліковано 18 березня 2022 року.

За словами першого заступника голови комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, на 24 лютого 2023 року у Верховній Раді України нараховувалось 405 нардепів, що є рекордно низькою кількістю.