Мінус три від ОПЗЖ: у Верховній Раді залишилися рекордні 405 нардепів

Парламент достроково припинив повноваження депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Юрія Солода, його дружини Наталії Королевської та Олега Волошина.

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У п'ятницю, 24 лютого, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень трьох нардепів від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя". Про це у себе у Telegram-каналі розповів перший заступник голови комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Своїх депутатських мандатів втратили:

Юрій Солод. За це рішення проголосувало 325 парламентарів;

його дружина Наталія Королевська. За позбавлення її депутатських повноважень проголосувало 332 депутати;

Олег Волошин. За проголосувало 330 нардепів.

"Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів", — прокоментував рішення Железняк.

[ + – ] Ярослав Железняк розповів про позбавлення мандатів трьох депутатів

Нагадаємо, про те, що Солод, Королевська та Волошин вирішили скласти мандати стало відомо 29 січня. Про це розповів колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Учора, 23 лютого, у Раді у першому читанні проголосували за так званий законопроєкт "проти Гончаренка та Железняка". Якщо закон ухвалять, то народні депутати більше не зможуть розповідати про рішення парламенту та перебіг голосувань у режимі реального часу. Всю інформацію про роботу ВР можна буде передавати не раніше, ніж за годину після завершення пленарного засідання.