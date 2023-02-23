Щоб нічого не публікували: у Раді підтримали законопроєкт "проти Гончаренка та Железняка"

Нардепи в першому читанні проголосували за законопроєкт, який забороняє розповідати про роботу парламенту під час воєнного стану. Під дію закону потраплять нардепи Железняк і Гончаренко, які публікують у себе ухвалені Радою рішення.

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У четвер, 23 лютого, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт 9005 про заборону поширення інформації про пленарне засідання парламенту під час дії воєнного стану. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законодавчу ініціативу підтримали 234 нардепи.

"Так ніхто й не пояснив мені, в чому суть, але про всяк випадок ухвалили. Шалена нестримна реформа. Важкі рішення для важких часів", — зіронізував Железняк.

Відповідно до законопроєкту, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради, під час дії воєнного стану в Україні нардепам буде заборонено розповідати (публікувати) інформацію про роботу парламенту, включаючи відомості про час, місце та результати пленарного засідання раніше ніж за годину після його закриття чи оголошення перерви.

У разі порушення заборони парламентар буде зобов'язаний залишити засідання, якщо це рішення підтримає одна третина українських нардепів.

Також Рада без обговорення може позбавити депутата, що порушив правила, права брати участь у наступних п'яти засіданнях. У ці дні нардеп, який завинив, не отримуватиме зарплату й інші виплати, пов'язані з його повноваженнями.

Законопроєкт проти Гончаренка та Железняка

На ухвалений у першому читанні законопроєкт уже відреагував у себе в соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

"Ну що, закон про поширення інформації з Верховної Ради ухвалено в першому читанні. Точніше сказати, закон проти Гончаренка та Железняка", — написав він.

Ідеться про те, що під час пленарних засідань обидва депутати публікують у себе в Telegram-каналах інформацію про ухвалені в Раді рішення з довідками й уточненням, скільки депутатів проголосувало за той чи інший законопроєкт. Якщо законодавчу ініціативу №9005 ухвалять, то такої можливості в них уже не буде.

У зв'язку з цим Гончаренко опублікував відповідне мем:

Хто ініціатор проєкту закону про заборону поширення інформації з Ради

Ініціаторами законопроєкту стали 140 українських парламентарів.

Серед них:

речник Верховної Ради Руслан Стефанчук,

його заступник Олександр Корнієнко,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

Також у списку ініціаторів зазначені ексспівголова забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко та його колега з політсили Нестор Шуфрич, який є головою комітету з питань свободи слова.

Нагадаємо, 22 лютого Ярослав Железняк повідомив, що нардеп Олександр Трухін, який визнав свою провину в спробі підкупу поліції на місці ДТП, втратить свій мандат. За словами Железняка, у парламенті залишиться 405 депутатів.

Сьогодні, 23 лютого, Рада проголосувала за позбавлення Трухіна його депутатських повноважень.