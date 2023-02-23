Чтобы ничего не публиковали: в Раде поддержали законопроект "против Гончаренко и Железняка"

Нардепы в первом чтении проголосовали за законопроект, запрещающий рассказывать о работе парламента во время военного положения. Под действие закона попадут нардепы Железняк и Гончаренко, публикующие у себя принятые Радой решения.

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В четверг, 23 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект 9005 о запрете распространения информации о пленарном заседании парламента во время действия военного положения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законодательную инициативу поддержало 234 нардепа.

"Так никто и не объяснил мне, в чем суть, но на всякий случай приняли. Безумная безудержная реформа. Трудные решения для трудных времен", — сыронизировал Железняк.

Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, во время действия военного положения в Украине нардепам будет запрещено рассказывать (публиковать) информацию о работе парламента, включая сведения о времени, месте и результатах пленарного заседания ранее чем через час после его закрытия или объявления перерыва.

В случае нарушения запрета парламентарий будет обязан покинуть заседание, если это решение поддержит одна треть украинских нардепов.

Также Рада без обсуждения может лишить нарушившего правила депутата права участвовать в следующих пяти заседаниях. В эти дни провинившийся нардеп не будет получать зарплату и другие выплаты, связанные с его полномочиями.

Законопроект против Гончаренко и Железняка

На принятый в первом чтении законопроект уже отреагировал у себя в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко.

"Ну что, закон о распространении информации из Верховной Рады принят в первом чтении. Точнее сказать, закон против Гончаренко и Железняка", — написал он.

Речь идет о том, что во время пленарных заседаний оба депутата публикуют у себя в Telegram-каналах информацию о принятых в Раде решениях с поясняющими справками и уточнением, сколько депутатов проголосовало за тот или иной законопроект. Если законодательная инициатива №9005 будет принята, то такой возможности у них уже не будет.

В связи с этим Гончаренко опубликовал соответствующий мем:

Кто инициаторы проекта закона о запрете распространения информации из Рады

Инициаторами законопроекта стали 140 украинских парламентариев.

Среди них:

спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук,

его заместитель Александр Корниенко,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

председатель комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

Также в списке инициаторов указаны экс-сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко и его коллега по политсиле Нестор Шуфрич, который является главой комитета по вопросам свободы слова.

Напомним, 22 февраля Ярослав Железняк сообщил, что нардеп Александр Трухин, признавший свою вину в попытке подкупа полиции на месте ДТП, потеряет свой мандат. По словам Железняка, в парламенте останется 405 депутатов.

Сегодня, 23 февраля, Рада проголосовала за лишение Трухина его депутатских полномочий.