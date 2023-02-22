"В Раде скоро будет минус 4": Трухин признал вину и теперь потеряет мандат, — нардеп (видео)

По словам Ярослава Железняка, мандат Трухин потеряет из-за сделки со следствием. В то же время правоохранители рассказали – помимо штрафов парламентарий перечислит еще 6 млн гривен на проект "Армия дронов".

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Александр Трухин, народный депутат Украины, признал вину в попытке подкупа полиции на месте ДТП. Парламентария обязали выплатить максимальный штраф и перевести деньги на нужды ВСУ. Сегодня об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Учитывая полноту и бесспорность доказательств, собранных САП и НАБУ в рамках досудебного расследования, народный депутат инициировал заключение соглашения о признании виновности", — рассказали в САП.

На суде учли, что Трухин совершил нетяжкое преступление и признал вину, поэтому назначили ему наказание в виде максимального штрафа в размере 68 тысяч гривен. Внесенный ранее залог около 50 тысяч гривен будет перечислен на нужды ВСУ.

"Также в течение 30 дней с момента утверждения соглашения нардеп перечислит 6 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации — "Армия дронов", — поделились в САП.

Трухина лишат депутатского мандата

Народный депутат Ярослав Железняк анонсировал изменения в Верховной Раде. В ближайшее время потеряют мандат 4 депутата, среди которых Александр Трухин. Об этом стало известно из соцсетей нардепа.

"Короче, в Раде скоро будет минус 4. То есть только 405 депутатов", — написал Железняк.

Нардеп рассказал, что депутатский мандат потеряет Александр Трухин.

"Из-за заключения соглашения о признании виновности", — пояснил Железняк.

Хронология событий по делу против Трухина

30 августа 2021 года стало известно о ДТП на въезде в Киев. В результате автомобильной аварии пострадали шесть человек, двое из которых были несовершеннолетними. В СМИ сообщили, что в тот день Трухин выпил виски и сел за руль в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло на Бориспольской трассе в 15:45. Журналисты сообщили, что Audi Трухина врезалась в Ford, который из-за столкновения протаранил другую машину — Daewoo. В последней находились дети.

Водитель Audi превышал скорость и пренебрегал дистанцией, рассказали в СМИ. Очевидцы утверждали, что кроме внешне похожего на Трухина мужчины в салоне находились еще двое-трое выпивших. За рулем, по словам очевидцев аварии, был нардеп.

В некоторых СМИ новости о ДТП со временем исчезли. Как потом выяснилось, об этом медийщиков "просили". Журналисты поделились скриншотами писем с предложениями удалить материалы с упоминаниями Трухина за денежное вознаграждение.

2 февраля 2022 в СМИ "Украинская правда" опубликовали видео со дня ДТП. Трухин пытался "договориться" с полицией, предлагал деньги и отказывался проходить тест на алкогольное опьянение.

Нардеп утверждал, что спал на заднем сиденье машины и за руль не садился, и рассказывал правоохранителям о "150 тысячах" наличных в машине. Патрульный Сергей Петрик подтвердил, что Трухин предлагал взятку полиции и другим участникам аварии.

В тот же день нардеп Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Спикер партии Елена Шуляк также призвала собрать заседание фракции и рассмотреть "инцидент с участием Александра Трухина".

9 августа 2022 года Дарницкий райсуд Киева признал виновным в аварии Виктора Склеми, представившегося водителем нардепа. Судья Елена Лужецкая назначила административное взыскание – 850 гривен штрафа.

7 сентября 2022 года НАБУ сообщила о расследовании, связанном с аварией на Бориспольской трассе. Трухина не упомянули прямо, однако именно ему объявили о подозрении в предложении взятки патрульным, приехавшим фиксировать ДТП.

20 сентября 2022 года нардепу избрали меру пресечения : Трухина обязали являться в суд, не контактировать с чиновниками и сообщать об изменении места жительства. Судья Андрей Бицюк назначил Трухину залог в размере 49 620 гривен. Депутат на судебном заседании утверждал, что никогда не давал взятку.

22 декабря 2022 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что прокурор направил обвинительный акт нардепа за попытку подкупа сотрудников полиции.

30 января уже в этом году журналист Олег Новиков написал в соцсетях, что Трухин уехал из Украины и в суд не явился. По словам адвоката политика, он выехал в командировку и должен был вернуться 12 февраля, перед следующим судебным заседанием 15 февраля.

В тот же день нардеп Алексей Гончаренко опубликовал документы, согласно которым Трухин уехал в Литву.