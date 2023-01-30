Дело против Трухина: выехавший из Украины нардеп находится в Литве, — Гончаренко (документы)

В сети обнародованы документы, благодаря которым парламентарий смог выехать во время судебного процесса. Предположительно, это официальная командировка от Верховной Рады и приглашение от главы экономического комитета Сейма Литвы.

Related video

Выехавший из Украины народный депутат, бывший партиец "Слуги народа" Александр Трухин, которого обвиняют в подкупе патрульного полицейского, находится в Литве. Об этом у себя в Telegram-канале написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Все спрашивают, где Трухин", — прокомментировал он и опубликовал два документа, согласно которым народный депутат предположительно выехал за границу.

Речь, в частности, идет об официальной командировке от Верховной Рады Украины и приглашении от главы экономического комитета Сейма Литвы Казиса Старкявичюса.

Согласно опубликованным документам, Трухин должен пробыть в Литве с рабочим визитом с 30 января по 12 февраля этого года. На встречах в государстве-партнере будут обсуждать экономическое восстановление Украины.

Дело против Трухина: хронология событий

23 августа 2021 года на въезде в Киев произошло ДТП с участием Александра Трухина. Нардеп ехал на Audi и врезался в Ford, который от удара въехал в машину Daewoo с детьми. Всего пострадало 6 человек, в том числе несовершеннолетние.

В феврале прошлого года журналисты "Украинской правды" опубликовали видео, на котором Трухин предлагает полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского [погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах]. В ходе разговора нардеп утверждал, что якобы не находился за рулем автомобиля в момент столкновения и сообщил правоохранителям, что у него в машине лежит сумка, в которой "есть 150 тысяч".

В тот же день Трухина исключили из партии "Слуга народа".

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о закрытии дела, связанного с ДТП. История закончилась штрафом в 850 грн для мужчины, который назвался водителем парламентария.

В то же время 7 сентября НАБУ и САП сообщили Трухину о подозрении в предложении взятки патрульным полицейским, которые приехали зафиксировать обстоятельства ДТП. Следствие завершили 28 сентября, материалы передали стороне защиты для ознакомления.

20 сентября в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения для нардепа в виде залога в 49 620 гривен.

22 декабря прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении Трухина по материалам досудебного расследования НАБУ. Нардепу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Однако 30 января этого года стало известно, что Трухин покинул территорию страны несмотря на судебный процесс.