Неизвестно куда: нардеп Трухин выехал из Украины во время судебного процесса, — СМИ

По словам журналиста Олега Новикова, адвокат народного депутата отказался называть страну, в которую поехал его клиент. Это уже не первый раз, когда Трухин не приходит в суд.

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Народный депутат, бывший партиец "Слуги народа" Александр Трухин, которого обвиняют в подкупе патрульного полицейского, уехал за границу. Об этом 30 января сообщил журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале.

По словам Новикова, сегодня должно было состоятся судебное заседание по делу Трухина, однако обвиняемый в суд не явился.

Как объяснил журналисту адвокат нардепа, его клиент 27 января выехал в командировку, которая официально началась с 30 января и продлится до 12 февраля.

Следующее заседание по делу Трухина проведут 15 февраля.

Стоит отметить, что это уже не первая неявка обвиняемого в суд. Ранее, 4 января, как сообщало "Суспільне", он также не пришел в суд на подготовительное заседание. Адвокат тогда заявил, что Трухин заболел коронавирусом.

Что известно о деле Александра Трухина?

22 декабря прошлого года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Трухина за попытку подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч".

Ранее, 7 сентября, НАБУ и САП сообщили Трухину о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса. Следствие завершили 28 сентября, материалы передали стороне защиты для ознакомления.

20 сентября 2022 года в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения для Трухина в виде залога в 49 620 гривен.

Нардепу может грозить наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Обстоятельства ДТП с участием нардепа Трухина

ДТП с участием Александра Трухина произошло на въезде в Киев 23 августа 2021 года. Нардеп ехал на авто Audi и врезался в Ford, который от удара въехал в машину Daewoo с детьми. Пострадали 6 человек, в том числе несовершеннолетние.

[ + – ] Трухин после ДТП Фото: Скриншот

Журналисты "Украинской правды" показали видео, на котором Трухин предлагает полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского. В ходе разговора Трухин стал утверждать, что он не находился за рулем автомобиля в момент столкновения и сообщил правоохранителям, что у него в машине лежит сумка, в которой "есть 150 тысяч".

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". В политсиле тогда призвали нардепов одноименной фракции как можно скорее рассмотреть инцидент с его участием.

Через год после аварии в СМИ появилась информация о закрытии дела, связанно с самим ДТП. История закончилась штрафом в 850 грн для мужчины, который назвался водителем парламентария.

Напомним, 25 января следственный судья ВАКС отправил бывшего заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского под круглосуточный домашний арест сроком до 22 марта 2023 года.