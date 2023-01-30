Невідомо куди: нардеп Трухін виїхав із України під час судового процесу, — ЗМІ

За словами журналіста Олега Новікова, адвокат народного депутата відмовився називати країну, до якої поїхав його клієнт. Це вже не вперше, коли Трухін не приходить до суду.

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Народний депутат, колишній партієць "Слуги народу" Олександр Трухін, якого звинувачують у підкупі патрульного поліцейського, виїхав за кордон. Про це 30 січня повідомив журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.

За словами Новікова, сьогодні мало відбутися судове засідання в справі Трухіна, проте обвинувачений до суду не з'явився.

Як пояснив журналісту адвокат нардепа, його клієнт 27 січня виїхав у відрядження, яке офіційно розпочалося з 30 січня та триватиме до 12 лютого.

Наступне засідання в справі Трухіна проведуть 15 лютого.

Це вже не перша неявка обвинуваченого до суду. Раніше, 4 січня, як повідомляло "Суспільне", він також не прийшов до суду на підготовче засідання. Адвокат тоді заявив, що Трухін захворів на коронавірус.

Що відомо про справу Олександра Трухіна?

22 грудня минулого року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Трухіна за спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч".

Раніше, 7 вересня, НАБУ та САП повідомили Трухіну про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу. Слідство завершили 28 вересня, матеріали передали стороні захисту для ознайомлення.

20 вересня 2022 року у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід для Трухіна у вигляді застави в 49 620 гривень.

Нардепу може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на той самий термін.

Обставини ДТП за участю нардепа Трухіна

ДТП за участю Олександра Трухіна сталася на в'їзді до Києва 23 серпня 2021 року. Нардеп їхав на авто Audi та врізався у Ford, який від удару в'їхав у машину Daewoo з дітьми. Постраждали 6 людей, зокрема неповнолітні.

[ + – ] Трухін після ДТП Фото: Скриншот

Журналісти "Української правди" показали відео, на якому Трухін пропонує поліцейському "вирішити питання" через голову МВС Дениса Монастирського. У ході розмови Трухін став стверджувати, що він не перебував за кермом автомобіля в момент зіткнення та повідомив правоохоронцям, що в машині лежить сумка, в якій "є 150 тисяч".

2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". У політсилі тоді закликали нардепів однойменної фракції якнайшвидше розглянути інцидент за його участю.

Через рік після аварії в ЗМІ з'явилася інформація про закриття справи, пов'язану із самою ДТП. Історія закінчилася штрафом у 850 грн для чоловіка, який назвався водієм парламентаря.

Нагадаємо, 25 січня слідчий суддя ВАКС відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт на строк до 22 березня 2023 року.