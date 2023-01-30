Справа проти Трухіна: нардеп, який виїхав із України, перебуває в Литві, — Гончаренко (документи)

У мережі оприлюднено документи, завдяки яким парламентарій зміг виїхати під час судового процесу. Імовірно, це офіційне відрядження від Верховної Ради й запрошення від голови економічного комітету Сейму Литви.

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Народний депутат, який виїхав із України, колишній партієць "Слуги народу" Олександр Трухін, якого звинувачують у підкупі патрульного поліцейського, перебуває в Литві. Про це у себе в Telegram-каналі написав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Всі питають, де Трухін", — прокоментував він і опублікував два документи, згідно з якими народний депутат, імовірно, виїхав за кордон.

Ідеться, зокрема, про офіційне відрядження від Верховної Ради України та запрошення від голови економічного комітету Сейму Литви Казиса Старкявічюса.

Згідно з опублікованими документами, Трухін має пробути в Литві з робочим візитом із 30 січня по 12 лютого цього року. На зустрічах у державі-партнері обговорюватимуть економічне відновлення України.

Справа проти Трухіна: хронологія подій

23 серпня 2021 року на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю Олександра Трухіна. Нардеп їхав на Audi та врізався у Ford, який від удару в'їхав у машину Daewoo з дітьми. Усього постраждали 6 осіб, зокрема неповнолітні.

У лютому минулого року журналісти "Української правди" опублікували відео, на якому Трухін пропонує поліцейському "вирішити питання" через главу МВС Дениса Монастирського [загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі у Броварах]. У ході розмови нардеп стверджував, що нібито не перебував за кермом автомобіля в момент зіткнення та повідомив правоохоронцям, що в машині лежить сумка, в якій "є 150 тисяч".

Того ж дня Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

У серпні 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про закриття справи, пов'язаної з ДТП. Історія закінчилася штрафом у 850 грн для чоловіка, який назвався водієм парламентаря.

Водночас 7 вересня НАБУ та САП повідомили Трухіну про підозру в пропозиції хабара патрульним поліцейським, які приїхали зафіксувати обставини ДТП. Слідство завершили 28 вересня, матеріали передали осторонь захисту для ознайомлення.

20 вересня у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід для нардепа у вигляді застави в 49 620 гривень.

22 грудня прокурор САП направив до суду обвинувальний акт щодо Трухіна за матеріалами досудового розслідування НАБУ. Нардепу може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років.

Проте 30 січня цього року стало відомо, що Трухін залишив територію країни попри судовий процес.