"В Раді скоро буде мінус 4": Трухін визнав провину і тепер втратить мандат, — нардеп (відео)

За словами Ярослава Железняка, мандат Трухін втратить через угоду зі слідством. Водночас правоохоронці розповіли – крім штрафів парламентарій перерахує ще 6 млн. гривень на проєкт "Армія дронів".

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Олександ Трухін, народний депутат України, визнав провину у спробі підкупу поліції на місці ДТП. Парламентаря зобов'язали виплатити максимальний штраф та переказати гроші на потреби ЗСУ. Сьогодні про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Зважаючи на повноту та беззаперечність доказів, зібраних САП та НАБУ в межах досудового розслідування, народний депутат ініціював укладення угоди про визнання винуватості", — розповіли в САП.

На суді врахували, що Трухін скоїв нетяжкий злочин та визнав провину, тому призначили йому покарання у вигляді максимального штрафу — у розмірі 68 тисяч гривень. Внесена раніше застава близько 50 тисяч гривень буде перерахована на потреби ЗСУ.

"Також, впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, нардеп перерахує 6 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації — "Армія дронів", — поділились в САП.

Трухіна позбавлять депутатського мандату

Народний депутат Ярослав Железняк анонсував зміни у Верховній Раді. Найближчим часом втратять мандат 4 депутати, серед яких Олександр Трухін. Про це стало відомо з соцмереж нардепа.

"Коротше, в Раді скоро буде мінус 4. Тобто лише 405 депутатів", — написав Железняк.

Нардеп розповів, що депутатський мандат втратить Олександр Трухін.

"Через укладення угоди про визнання винуватості", — пояснив Железняк.

Хронологія подій у справі проти Трухіна

30 серпня 2021 року стало відомо про ДТП на в’їзді до Києва. Внаслідок автомобільної аварії постраждало шестеро людей, двоє з яких були неповнолітніми. У ЗМІ повідомили, що в той день Трухін випив віскі та сів за кермо в нетверезому стані.

ДТП сталася на Бориспільській трасі о 15:45. Журналісти повідомили, що Audi Трухіна врізалася в Ford, який через зіткнення протаранив іншу машину — Daewoo. В останній перебували діти.

Водій Audi перевищував швидкість та нехтував дистанцією, розповіли у медіа. Очевидці стверджували, що окрім зовнішньо схожого на Трухіна чоловіка в салоні перебувало ще двоє-троє чоловіків напідпитку. За кермом, за словами очевидців аварії, був нардеп.

У деяких ЗМІ новини про ДТП з часом зникли. Як потім з'ясувалось, про це медійників "просили". Журналісти поділились скриншотами листів з пропозиціями видалити матеріали зі згадками Трухіна за грошову винагороду.

2 лютого 2022 року в ЗМІ "Українська правда" опублікували відео з дня ДТП. Трухін намагався "домовитися" з поліцією, пропонував гроші та відмовлявся проходити тест на алкогольне сп’яніння.

Нардеп стверджував, що спав на задньому сидінні машини й за кермо не сідав, та розповідав правоохоронцям про "150 тисяч" готівки в машині. Патрульний Сергій Петрик підтвердив, що Трухін пропонував хабар поліції та іншим учасникам аварії.

Того ж дня нардепа Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Речниця партії Олена Шуляк також закликала зібрати засідання фракції та розглянути "інцидент за участю Олександра Трухіна".

9 серпня 2022 року Дарницький райсуд Києва визнав винним в аварії Віктора Склемі, що представився водієм нардепа. Суддя Олена Лужецька призначила адміністративне стягнення — 850 гривень штрафу.

7 вересня 2022 року НАБУ повідомила про розслідування, пов’язане з аварією на Бориспільській трасі. Трухіна не згадали прямо, однак ймовіно йому оголосили про підозру в пропозиції хабаря патрульним, що приїхали фіксувати ДТП.

20 вересня 2022 року нардепу обрали запобіжний захід: Трухіна зобов'язали з'являтися в суд, не контактувати з посадовцями та повідомляти про зміну місця проживання. Суддя Андрій Біцюк призначив Трухіну заставу у розмірі 49 620 гривень. Депутат на судовому засіданні стверджував, що ніколи не давав хабаря.

22 грудня 2022 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що прокурор направив обвинувальний акт нардепа за спробу підкупу співробітників поліції.

30 січня вже цього року журналіст Олег Новіков написав у соцмережах, що Трухін виїхав з України та до суду не з’явився. За словами адвоката політика, він виїхав у відрядження та мав повернутися 12 лютого, перед наступним судовим засіданням 15 лютого.

Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко опублікував документи, згідно з якими Трухін виїхав до Литви.