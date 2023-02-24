Минус три от ОПЗЖ: в Верховной Раде остались рекордные 405 нардепов
Парламент досрочно прекратил полномочия депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Солода, его супруги Натальи Королевской, а также Олега Волошина.
В пятницу, 24 февраля, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий трех нардепов от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Об этом у себя в Telegram-канале рассказал первый заместитель главы комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Своих депутатских мандатов лишились:
- Юрий Солод. За это решение проголосовало 325 парламентариев;
- его супруга Наталья Королевская. За лишение ее депутатских полномочий проголосовало 332 депутата;
- Олег Волошин. За проголосовало 330 нардепов.
"Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов", — прокомментировал решение Железняк.
Напомним, о том, что Солод, Королевская и Волошин решили сложить мандаты стало известно 29 января. Об этом рассказал бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
Вчера, 23 февраля, в Раде в первом чтении проголосовали за так называемый законопроект "против Гончаренко и Железняка". Если закон примут, то народные депутаты больше не смогут рассказывать о решениях парламента и ходе голосований в режиме реального времени. Всю информацию о работе ВР можно будет передавать не ранее чем через час после завершения пленарного заседания.