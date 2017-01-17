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Главная » Мир » Мэй озвучила "жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС

Мэй озвучила "жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС

Мэй озвучила "жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС
Тереза Мэй / Фото: ibtimes.co.uk

Страна намерена заключить новое "смелое и амбициозное" соглашение о свободной торговле с Евросоюзом

17.01.17 268
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила ключевые принципы, согласно которым ее страна планирует вести переговоры по выходу из ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После выхода Великобритании из состава Европейского Союза страна выйдет и из единого европейского рынка. При этом, по словам Мэй, страна намерена заключить "смелое и амбициозное" соглашение о свободной торговле с ЕС.

Лондон запустит процедуру выхода из ЕС самое позднее в конце марта этого года и рассчитывает на ее завершение примерно через два года.

Во время переговоров с Брюсселем по выходу из ЕС Великобритания будет стремиться к "новому, позитивному и конструктивному партнерству" с блоком.

"Вместе с тем мы будем искать как можно большего доступа к единому рынку", – отметила Мэй, добавив, что страна остается открытой для нового соглашения по таможенному союзу с ЕС.

Кроме того, Мэй сообщила, что Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Европейского суда, а также контролировать количество граждан ЕС, которые прибывают в Соединенное Королевство из стран Евросоюза. Впрочем, после Brexit Великобритания "по-прежнему будет рада приветствовать" граждан стран ЕС.

"Мы оставляем Евросоюз, однако не оставляем Европу", – отметила Мэй.

По ее словам, референдум по выходу из ЕС, который состоялся в стране в прошлом году, был "голосованием за восстановление парламентской демократии в нашем понимании", чтобы стать "еще большими интернационалистами".

Во время переговоров с ЕС Лондон не будет пытаться "наполовину выйти, а наполовину остаться в ЕС". По словам Мэй, ее страна не стремится получить частичное или ассоциированное членство в ЕС.

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