Премьер Испании: Победа правых на выборах во Франции и Германии будет означать гибель Европы

Мариано Рахой считает такой вариант маловероятным и верит, что все будет хорошо

Премьер-министр Испании Мариано Рахой допускает крах Европейского союза в случае победы правых на выборах во Франции и Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

По словам Рахоя, победа лидера ультраправых Марин Ле Пен на выборах президента Франции и антимиграционной партии AfD в Германии станет "катастрофой, которая разрушит Европу".

"Я даже не хочу думать об этом, это будет катастрофа, это будет означать гибель Европы. Госпожа Ле Пен объявила о планах проведения референдума. Она хочет, чтобы Франция вышла из ЕС, якобы Европа есть источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она побывала в остальном мире", - заявил Рахой.

При этом он не верит в победу правых на выборах в Германии и Франции.

"Я уверен, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно убежден, что проблем не будет во Франции", - отметил Рахой, добавив, что рассчитывает на победу Франсуа Фийона.

Напомним, лидер французского крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен в случае избрания президентом намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.