Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Берлускони вновь оказался под следствием в деле о проститутках

Берлускони вновь оказался под следствием в деле о проститутках

Берлускони вновь оказался под следствием в деле о проститутках
Сильвио Берлускони / Фото: thefirstpost.co.uk

Прокуратура Милана возобновила расследование в отношении бывшего премьер-министра Италии

27.01.17 93
1000

Сильвио Берлускони вновь подозревают в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Об этом сообщает newsru.ua со ссылкой на La Repubblica.

Итальянское издание провело расследование, в результате которого выяснилось, что Берлускони вплоть до конца ноября прошлого года продолжал платить деньги за ложные показания в суде по "делу Руби" четырем девушкам, которые находились под следствием. По версии следствия, девушки получили 10 платежей по 2-3 тысячи евро в каждом.

Отметим, что процесс по этому делу завершился в июле 2014 года. Именно тогда с бывшего премьер-министра были сняты все обвинения во вступлении в сексуальную связь с несовершеннолетней марокканской проституткой Руби.

Суд оправдал Берлускони в связи с отсутствием состава преступления, приняв во внимание заявления адвокатов политика, согласно которым из телефонных разговоров, представленных стороной обвинения, не следует, что Берлускони понуждал кого-либо к проституции или пользовался сексуальными услугами за деньги.

Напомним, скандальный итальянский политик уже неоднократно оказывался под пристальным вниманием Фемиды. В позапрошлом году он был признан виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с Романо Проди. Суд тогда приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако, за решетку он не попал благодаря своему преклонному возрасту.  До этого Берлускони приговорили к общественным работам в течение одного года за финансовое мошенничество.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Число жертв лавины в итальянском отеле достигло 29Украина остается лидером по количеству жалоб против нее в ЕСПЧБразильца, воевавшего на стороне боевиков в Донбассе, приговорили к 13 годам тюрьмы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 26649
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 6121
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 15540
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 6933
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3507
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 2029
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5760
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 13885
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5897
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 3028
  1. Неподконтрольные территории Донбасса нельзя признать оккупированными, – Черныш 5836 / 6348
  2. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 5352 / 6396
  3. Главные мобильные операторы Украины с 1 февраля синхронно повышают тарифы 5238 / 5928
  4. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 4589 / 5170
  5. Вода для украинцев станет дороже на 56% 2743 / 3162
  6. Сергея Нигояна могли убить правоохранители, – ГПУ 1771 / 1980
  7. В Киеве на Позняках бушуют токсичные "пылевые бури" 1723 / 2049
  8. Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине 1643 / 1777
  9. В Boeing показали новые скафандры для космонавтов 1608 / 1849
  10. Евро может исчезнуть в течение полутора лет, - кандидат в послы США при ЕС 1515 / 1761
  1. Главные мобильные операторы Украины с 1 февраля синхронно повышают тарифы 40 / 5928
  2. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 32 / 6396
  3. Неподконтрольные территории Донбасса нельзя признать оккупированными, – Черныш 32 / 6348
  4. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 16 / 5170
  5. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 12 / 1025
  6. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 11 / 2500
  7. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 10 / 3028
  8. Учиться по любви. Как в школе "Соняшник" учат детей быть счастливыми 9 / 834
  9. Прифронтовой бар. Как бизнесмен из Донецка прошёл путь в партизаны и обратно 9 / 1311
  10. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 7 / 6121
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.