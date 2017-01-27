Берлускони вновь оказался под следствием в деле о проститутках

Сильвио Берлускони вновь подозревают в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Об этом сообщает newsru.ua со ссылкой на La Repubblica.

Итальянское издание провело расследование, в результате которого выяснилось, что Берлускони вплоть до конца ноября прошлого года продолжал платить деньги за ложные показания в суде по "делу Руби" четырем девушкам, которые находились под следствием. По версии следствия, девушки получили 10 платежей по 2-3 тысячи евро в каждом.

Отметим, что процесс по этому делу завершился в июле 2014 года. Именно тогда с бывшего премьер-министра были сняты все обвинения во вступлении в сексуальную связь с несовершеннолетней марокканской проституткой Руби.

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Суд оправдал Берлускони в связи с отсутствием состава преступления, приняв во внимание заявления адвокатов политика, согласно которым из телефонных разговоров, представленных стороной обвинения, не следует, что Берлускони понуждал кого-либо к проституции или пользовался сексуальными услугами за деньги.

Напомним, скандальный итальянский политик уже неоднократно оказывался под пристальным вниманием Фемиды. В позапрошлом году он был признан виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с Романо Проди. Суд тогда приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако, за решетку он не попал благодаря своему преклонному возрасту. До этого Берлускони приговорили к общественным работам в течение одного года за финансовое мошенничество.