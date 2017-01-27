Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления антироссийских санкций. Об этом сообщила старший советник президента США Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News, передает 112 Украина.
"Все это находится в стадии рассмотрения", - ответила она на вопрос журналистов телеканала о том, будет ли этот вопрос среди тем телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P— FOX & friends (@foxandfriends) 27 января 2017 г.
Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.
Завтра, 28 января, должен состоятся первый телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным.