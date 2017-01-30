Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В крупнейших авиакомпаниях мира срочно меняют пилотов и бортпроводников из-за указа Трампа

В крупнейших авиакомпаниях мира срочно меняют пилотов и бортпроводников из-за указа Трампа

В крупнейших авиакомпаниях мира срочно меняют пилотов и бортпроводников из-за указа Трампа
Фото из открытых источников

Состав экипажей на рейсах в США меняется из-за запрета на въезд в страну граждан из мусульманских стран

30.01.17 52
1000

Авиакомпании мира срочно пересматривают состав экипажей на рейсах в США из-за запрета Дональда Трампа на въезд в страну граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней.

Об этом сообщает newsru.ua со ссылкой Daily Mail.

Прежде всего, речь идет об Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), занимающей первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок в США. Ее самолеты ежедневно летают в 11 американских городов.

Сообщается, что авиакомпании пришлось немедленно исключить граждан "запрещенных" государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США.

Другая компания Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) заявила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она принимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели, пишет Reuters.

Qatar Airways отказалась от комментариев о влиянии запрета, хотя в субботу на сайте компании вышло заявление о том, что пассажиры должны иметь зеленую карту или дипломатическую визу для въезда в США.

Кроме того, авиакомпании Европы, Азии и Африки вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, которые подпадают под запрет.

Напомним, в МИД Ирана подсчитали, что теоретически запрет Трампа коснется примерно 1 млн граждан Ирана и США, которые находились в отношениях, дружили и регулярно ездили в одну и другую страну. При этом внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что может принять аналогичные меры по отношению к американцам. 

Кроме того, мировые лидеры резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – даже тех, у кого есть действующая американская виза.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Мэр испанской столицы сравнила Трампа с ГитлеромВ Польше собираются ускорить депортацию нелегальных мигрантовБританская власть не намерена отменять прием Трампа королевой

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 11411
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26381
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 2837
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 5732
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4553
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4076
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2371
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 3710
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1308
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1471
  1. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 6093 / 11972
  2. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 5082 / 11411
  3. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 3580 / 4121
  4. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 3167 / 3991
  5. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2428 / 3010
  6. На рынке труда Украины растет количество вакансий 2004 / 2298
  7. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 1901 / 2149
  8. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 1784 / 3064
  9. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 1706 / 5732
  10. Титул "Мисс Вселенная" получила студентка-стоматолог из Франции 1430 / 1551
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 43 / 11411
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 34 / 3010
  3. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 28 / 5732
  4. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 18 / 26381
  5. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 16 / 11972
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 12 / 4076
  7. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 12 / 3991
  8. 99% украинских академиков не имеют отношения к науке, — Алексей Верхратский 11 / 10959
  9. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 8 / 4121
  10. Вятрович объяснил суть предлагаемой "декоммунизации" 8 марта, 1 и 9 мая 8 / 1446
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.