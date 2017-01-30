В крупнейших авиакомпаниях мира срочно меняют пилотов и бортпроводников из-за указа Трампа

Состав экипажей на рейсах в США меняется из-за запрета на въезд в страну граждан из мусульманских стран

Авиакомпании мира срочно пересматривают состав экипажей на рейсах в США из-за запрета Дональда Трампа на въезд в страну граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней.

Об этом сообщает newsru.ua со ссылкой Daily Mail.

Прежде всего, речь идет об Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), занимающей первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок в США. Ее самолеты ежедневно летают в 11 американских городов.

Сообщается, что авиакомпании пришлось немедленно исключить граждан "запрещенных" государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США.

Другая компания Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) заявила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она принимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели, пишет Reuters.

Qatar Airways отказалась от комментариев о влиянии запрета, хотя в субботу на сайте компании вышло заявление о том, что пассажиры должны иметь зеленую карту или дипломатическую визу для въезда в США.

Кроме того, авиакомпании Европы, Азии и Африки вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, которые подпадают под запрет.

Напомним, в МИД Ирана подсчитали, что теоретически запрет Трампа коснется примерно 1 млн граждан Ирана и США, которые находились в отношениях, дружили и регулярно ездили в одну и другую страну. При этом внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что может принять аналогичные меры по отношению к американцам.

Кроме того, мировые лидеры резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – даже тех, у кого есть действующая американская виза.