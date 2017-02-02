Тиллерсон стал новым госсекретарем США

У него нет опыта работы в дипломатической сфере

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего главы нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост 69-го государственного секретаря. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Кандидатуру Тиллерсона во время голосования поддержали 56 сенаторов, против выступили 43.

Затем Тиллерсон принял присягу в качестве госсекретаря. Церемонию, которая состоялась в присутствии президента Дональда Трампа, провел вице-президент США Майк Пенс.

Выдвигая Тиллерсона на этот пост, президент США Дональд Трамп отметил, что у него есть упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики, несмотря на отсутствие опыта работы в дипломатической сфере.

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Напомним, Рекс Тиллерсон – не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работал c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения.

В 1990-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.

11 января 2017 года Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, назвал захватом оккупацию Крыма и сказал, что РФ должна ответить за свои действия.