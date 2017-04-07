Полиция допрашивает двух человек из-за теракта в Стокгольме

Полиция Стокгольма задержала двух человек по подозрению в причастности к наезду грузовика на людей в центре города возле торгового центра. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aftonbladet.

"Полиция задержала для допроса из-за нападения двух человек. Однако других подробностей правоохранители не сообщают", – говорится в сообщении издания.

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Ранее сообщалось, что 7 апреля возле торгового центра Åhlens в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих. По предварительной информации, по меньшей мере трое человек погибли, некоторые сообщают о пяти жертвах.

Впоследствии в полиции заявили, что наезд грузовиком на прохожих, в результате чего погибли по меньшей мере трое человек, может быть террористическим актом.

После этого премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что "все свидетельствует о террористической атаке".

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого, фото которого уже обнародованы.