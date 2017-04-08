Конец эпохи: Баскская сепаратистская организация сдала оружие

Правоохранителям отдали 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов

Баскская сепаратистская организация ЕТА сложила оружие 8 апреля, что официально символизирует завершение вооруженной кампании продолжительностью около полувека. Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель ЕТА Мишель Табиана заявил во французском городе Байон, что группировка показала французским властям тайник, который включал 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов.

ЕТА объявила постоянное прекращение огня в 2011 году, но до сих пор не отказалась от оружия как инструмента для достижения цели - независимого баскского государства.

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Напомним, организация ЕТА была основана в 1959 году басками, которые считали свою политику и культуру подавленными испанским диктатором Франсиско Франко. За время вооруженной борьбы за право основать свое собственное государство на севере Испании и юго-западе Франции были убиты более 800 человек.

Разоружение ЕTA (Euskadi Ta Askatasuna, в переводе - "Страна басков и свобода") завершает эпоху политического насилия, которое на протяжении десятилетий угрожало всей Западной Европе.

ЕTA была классифицирована как террористическая организация властью Испании, Великобритании, Франции, Европейского Союза и США.