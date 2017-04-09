Среди погибших в египетских терактах украинцев нет

Количество жертв двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте возросло до 40 человек

Граждан Украины среди пострадавших в результате сегодняшних взрывов в Египте нет.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала «112 Украина».

"По состоянию на сейчас информации о пострадавших иностранцах нет... Мы даем информацию, что украинцев среди пострадавших нет", - сказал Латий.

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Напомним, в воскресенье, 9 апреля, в Египте в городе Танта произошел взрыв в коптской церкви Мар-Гиргис. Погиб как минимум 21 человек, более 50 человек получили ранения.

Позже взрыв прогремел в египетском городе Александрия - у собора Святого Марка.