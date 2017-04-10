Ford выпустил концепт-кар без колес, тормозов, подвески и трансмиссии

Это даже не машина

Компания Ford выпустила концепт-кар для младенцев - без колес, тормозов, подвески и трансмиссии. Он никуда не едет, но маленькому пассажиру в "салоне" кажется, что его везут по дороге, пишет "Популярная механика".

"Компания Ford предложила концепт детской кроватки, которая имитирует неспешную поездку на автомобиле. Предполагается, что в моторизированной колыбели Max Motor Dreams дети будут быстро и крепко засыпать", - указывается в публикации.

Желтые светодиоды имитируют мягкое уличное освещение, маленький динамик под днищем кроватки воспроизводит негромкий шум двигателя, и самое главное: маленькие электрические моторчики покачивают кроватку, создавая впечатление движения (хотя на самом деле, конечно, кроватка никуда не едет).

Купить такую кроватку пока нельзя: на заводе Ford изготовили только один экземпляр, чтобы понять, стоит ли запускать серийное производство. Если интерес к модели будет велик, возможно, колыбели Max Motor Dreams однажды появятся на рынке.