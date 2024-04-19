Карбон, магний и 830 сил: презентован самый мощный Ford Mustang 2024 (фото, видео)

Тюнинг Ford Mustang от Shelby увеличил мощность его двигателя до 830 л.с. Спорткар получал обвес, антикрыло и карбоновые кузовные панели.

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Новый Ford Mustang 2024 получил первую заряженную версию от Shelby. Ее назвали Super Snake и будут выпускать небольшими партиями — по 250 авто в год. Об этом сообщается на сайте Shelby American.

Ford Mustang получил обвес и 20-дюймовые диски Фото: Ford

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Ford Mustang Shelby Super Snake может сохранить стандартный 5,0-литровый V8 на 480 л.с. или же его оснастят механическим компрессором, что поднимет отдачу до 830 сил. Пока что это самый мощный Ford Mustang седьмого поколения, хотя для модели прошлой генерации Shelby выпускали и 1300-сильные версии.

Сзади установили антикрыло Фото: Ford

Кроме того, установили громкий спортивный выхлоп от Borla. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую КПП. Подвеску Ford Mustang серьезно доработали, а трансмиссию усилили.

В салоне улучшена отделка Фото: Ford

Отличить новый Ford Mustang Shelby Super Snake можно узнать по более агрессивной передней части, аэродинамическому обвесу, расширенным колесным аркам и большому заднему антикрылу.

К тому же, Ford Mustang Shelby Super Snake стал легче. Его 20-дюймовые диски изготовлены из магния, капот — алюминиевый, а бамперы и передние крылья — карбоновые. В салоне улучшили отделку и установили памятные таблички с серийным номером авто.

Между прочим, на днях Ford Mustang отпраздновал свое 60-летие. Это самая массовая спортивная модель всех времен.

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