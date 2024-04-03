В Киеве заметили самый мощный и быстрый электромобиль Ford (фото)

Кроссовер Ford Mustang Mach-E GT оснащен 480-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с. Запас хода электрокара достигает 500 км.

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В Киеве сфотографировали электромобиль Ford Mustang Mach-E в версии GT. Это топовый спортивный вариант кроссовера. Фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford Mustang Mach-E с 2024 года официально представлен в Украине, однако самая мощная модификация GT пока у нас не представлена. Это авто 2021 года ввезли неофициально.

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Кроссовер Ford Mustang Mach-E GT оснащен двумя электромоторами общей отдачей 480 л.с. и 813 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с Фото: Ford

Электромобиль Ford Mustang Mach-E GT оборудовали увеличенной батареей емкостью 88 кВт∙ч Заявленный запас хода составляет 500 км, а зарядить электрокар на 80% можно за 45 минут в быстром режиме. Оснащение включает адаптивные амортизаторы и специальный спортивный режим.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Ford

От стандартного Ford Mustang Mach-E вариант GT отличается обвесом, более выразительным дизайном передней части, увеличенным спойлером и 20-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Pirelli. В салоне установлены спортивные сиденья.

Кстати, недавно в столице видели самый быстрый и самый дорогой электромобиль BMW.

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