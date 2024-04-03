У Києві помітили найпотужніший і найшвидший електромобіль Ford (фото)

Кросовер Ford Mustang Mach-E GT оснащений 480-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с. Запас ходу електрокара сягає 500 км.

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У Києві сфотографували електромобіль Ford Mustang Mach-E у версії GT. Це топовий спортивний варіант кросовера. Світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Ford Mustang Mach-E із 2024 року офіційно представлений в Україні, проте найпотужніша модифікація GT наразі в нас не представлена. Це авто 2021 року ввезли неофіційно.

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Кросовер Ford Mustang Mach-E GT оснащений двома електромоторами загальною віддачею 480 к. с. і 813 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с Фото: Ford

Електромобіль Ford Mustang Mach-E GT обладнали збільшеною батареєю ємністю 88 кВт∙год Заявлений запас ходу складає 500 км, а зарядити електрокар на 80% можна за 45 хвилин у швидкому режимі. Оснащення включає адаптивні амортизатори і спеціальний спортивний режим.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Ford

Від стандартного Ford Mustang Mach-E варіант GT відрізняється обвісом, виразнішим дизайном передньої частини, збільшеним спойлером та 20-дюймовими легко сплавними дисками з шинами Pirelli. У салоні встановлені спортивні сидіння.

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