Карбон, магній і 830 сил: презентовано найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)

Тюнінг Ford Mustang від Shelby збільшим потужність його двигуна до 830 к. с. Спорткар отримував обвіс, антикрило та карбонові кузовні панелі.

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Новий Ford Mustang 2024 отримав першу заряджену версію від Shelby. Її назвали Super Snake і випускатимуть невеликими партіями – по 250 авто на рік. Про це повідомляється на сайті Shelby American.

Ford Mustang отримав обвіс і 20-дюймові диски Фото: Ford

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Ford Mustang Shelby Super Snake може зберегти стандартний 5,0-літровий V8 на 480 к. с. або ж його оснастять механічним компресором, що підніме віддачу до 830 сил. Поки що це найпотужніший Ford Mustang сьомого покоління, хоча для моделі минулої генерації Shelby випускали і 1300-сильні версії.

Ззаду встановили антикрило Фото: Ford

Крім того, встановили гучний спортивний вихлоп від Borla. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну КПП. Підвіску Ford Mustang серйозно доопрацювали, а трансмісію посилили.

У салоні покращено оздоблення Фото: Ford

Відрізнити новий Ford Mustang Shelby Super Snake можна упізнати за агресивнішою передньою частиною, аеродинамічним обвісом, розширеними колісними арками та великим заднім антикрилом.

До того ж, Ford Mustang Shelby Super Snake став легшим. Його 20-дюймові диски виготовлені з магнію, капот – алюмінієвий, а бампери та передні крила – карбонові. У салоні покращили оздоблення та встановили пам’ятні таблички з серійним номером авто.

Між іншим, на днях Ford Mustang відсвяткував своє 60-річчя. Це наймасовіша спортивна модель усіх часів.

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