Химическое самоубийство Путина. Почему удар по Хан-Шейхун может стать для российского лидера роковым

Пресловутое величие России оказалось мнимым, разговора на равных, а тем более раздела сфер влияния между Вашингтоном и Москвой не будет. Оставаться в Сирии и уходить из неё сейчас для Путина одинаково плохо

Таких шагов в прошлом, казалось, было в избытке: нападение на Грузию, аннексия Крыма, сбитый над Донбассом боинг, демонстративное вторжение в Украину. Ничего, каждый раз обходилось без неприятностей необратимого характера. Путин и в Сирию полез, чтобы разменять проблемы, которые у него возникли на нашем направлении, наилучшим образом, заполучив желанный статус глобального игрока. Но в этот раз, после применения 4 апреля зарина в провинции Идлиб, где от боевого отравляющего вещества погибли 89 человек, по определению Дональда Трампа, была пересечена красная линия. Кстати, для американского президента эта история тоже становится вызовом: или ракетный удар по сирийско-российской базе Шайрат после провала антисирийской резолюции в Совбезе ООН останется эмоциональным жестом, или мы станем свидетелями развёртывания последовательной стратегии, которая позволит решить главную проблему — российскую.

Владимир Сирийский

Сирия в кремлёвских планах появилась совсем не случайно. В августе 2013 года по пригороду Дамаска Гуте было выпущено несколько ракет с боеголовками, содержащими отравляющее вещество зарин. Количество погибших оценивалось по-разному, от нескольких сотен до более полутора тысяч. Применение оружия массового поражения вынуждало международное сообщество прибегнуть к жёстким мерам. Барак Обама запросил разрешение Конгресса на операцию возмездия. Но тут вмешалась Россия, поддержанная Китаем: не надо военной операции, Москва берёт на себя обязательство уговорить президента Сирии Башара Асада уничтожить имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Американцы вовсе не горели желанием активно влезать ещё и в сирийское осиное гнездо и предоставили дело русским. Владимир Путин получил лавры миротворца и важного международного игрока.

Поэтому решение осенью 2015 года показать всему миру, как нужно правильно воевать с ИГИЛ, а для этого ввести свой контингент в Сирию на стороне опекаемого Асада, было уже подготовлено историей прежнего успеха.

Около 700 общее количество пострадавших, включая убитых, от налёта на Хан-Шейхун

Правда, Запад отнёсся к этому решению Кремля весьма прохладно, а турки, недолго потерпев нарушения своего воздушного пространства, сбили российский бомбардировщик. Никто не спешил к Владимиру Путину с предложением о создании братского боевого союза по уничтожению ИГИЛ, да и он не очень проявлял беспокойство по поводу "Исламского государства": до 80% авиаударов российских ВКС приходились на позиции умеренной сирийской оппозиции. Пребывание войск РФ в Сирии без встречных шагов со стороны американцев обессмысливалось, и в марте 2016 года было объявлено, что главные цели Россия там выполнила и будет уходить, оставив лишь две военные базы.

Никого не жаль

Сверни Россия тогда свою операцию, посвистели бы вслед, да и забыли бы. Но она не только не ушла, а ещё и нарастила число своих подразделений. Видимо, решено было уходить красиво, после взятия сначала Пальмиры, а потом Алеппо, заодно усиливая возможные переговорные позиции. К тому же нарисовались перспективы примирения с Турцией, а это делало сирийскую игру опять интересной. Пальмиру взяли, а затем бездарно потеряли, а Алеппо брали, не останавливаясь ни перед чем.

19 сентября 2016 года произошёл эпизод, точная реакция на который избавила бы международную общественность от необходимости оплакивать детей Алеппо и Хан-Шейхуна. Под Алеппо был уничтожен гуманитарный конвой ООН и Красного Полумесяца, 14 сотрудников миссии погибли. И Россия, и Сирия заявили, что они тут ни при чём, хотя удар был нанесён по территории под контролем умеренной оппозиции и регулярно подвергавшейся налётам. Уже тогда представители ООН заявили, что налицо признаки военного преступления, сознательного уничтожения гуманитарной миссии. Но расследование затянулось, и лишь 1 марта 2017 года был опубликован доклад независимой следственной комиссии ООН, в котором говорится о применении российскими и сирийскими войсками запрещённого оружия, в частности кассетных бомб. А разгром гуманитарного конвоя уже прямо назван военным преступлением, однако в силу того, что русские и сирийцы используют одинаковое вооружение и боеприпасы, нельзя точно сказать, кто из них нанёс удар.

Трудно судить, являлось ли нападение 19 сентября ошибкой, или уже тогда было принято решение максимально обострять ситуацию, чтобы побыстрее вызвать реакцию — большой серьёзный разговор о Сирии. Но что удар по Хан-Шейхуну 4 апреля с применением химического оружия шёл уже по накатанной схеме, это очевидно. "Кто ударил?" — "Не мы".

Кто ударил?

Всё-таки вопрос "кто ударил?" имеет вполне определённый ответ. Версия, будто сирийцы специально использовали химическое оружие, чтобы покрепче привязать к себе русских, очень слабая. Поскольку вылет был осуществлён с базы Шайрат, где базируются и российские, и сирийские самолёты, а охраняется она российскими морскими пехотинцами и подразделением ПВО, то вопрос о том, знала ли Россия о применении отравляющих веществ сирийцами, отпадает: знала, хотя и выступала гарантом уничтожения этих веществ. В таком случае, кто именно был за штурвалом, не имеет значения, важно кто санкционировал удар: Россия. Кроме того, если бы Асад единолично принял такое решение, явным образом подставляющее Путина, реакция Москвы была бы иная, там таких подстав не любят. Кремль же бросился Асада защищать.

20% авиационного потенциала Сирии было уничтожено на авиабазе Шайрат

Появилась информация о том, будто генерал Махмуд Хасури, якобы принимавший участие в химическом ударе по Хан-Шейхуну, был 10 апреля взорван в своей машине. Если это так, то можно говорить о зачистке свидетелей, которые могли бы выстроить перед следствием всю командную цепь.

Западу сложно обвинить прямо Россию, это повлечёт за собой серьёзные последствия, которые нужно как следует просчитать. США и их союзники просто опять вернулись к идее непременного устранения Асада от власти. О том, что возникает явный диссонанс, стараются не думать: наказывать намерены ведомого, не трогая ведущего. Сейчас обсуждается комплекс мер, которые могут быть предприняты против Сирии, но что касается России, дело не идёт дальше санкций в отношении "некоторых российских военных, вовлечённых в координацию сирийских военных усилий", как выразился Борис Джонсон, глава МИДа Британии.

Токсичная Россия

Министры иностранных дел Большой семёрки собрались в итальянском городе Лукка, чтобы выработать общую позицию по дальнейшим действиям в Сирии. Пока всё сводится к тому, чтобы принудить Путина отказаться от поддержки Асада. Тот же Борис Джонсон говорит, что Путину пора понять: Асад сейчас токсичен во всех смыслах.

Это даже мило, как западные представители пытаются раскрыть глаза российскому лидеру на истинную сущность сирийского президента. Хотя сами хорошо отдают себе отчёт, что токсичность Башара Асада не идёт ни в какое сравнение с токсичностью Владимира Путина. С некоторых пор Дамаск светит отражённым светом Москвы.

Химический удар Путина и ракетное возмездие Трампа приблизили чаемый Кремлём большой серьёзный разговор если не самих лидеров США и России, то их представителей, поскольку ситуация действительно сложная. Похоже, в российском руководстве не ожидали, что Белый дом сразу прибегнет к крылатым ракетам, и уже очевидно, что это резко снижает статус России на будущих переговорах: она не только виновна, прямо или косвенно, в военном преступлении, но и не смогла отразить атаку двух американских эсминцев. Пресловутое величие оказалось, как все и догадывались, мнимым, разговора на равных, а тем более раздела сфер влияния между Вашингтоном и Москвой не будет. Оставаться в Сирии и уходить из неё сейчас для Путина одинаково плохо.

Но сильное давление испытывает и Трамп. Он ударил кулаком, и это понравилось многим, а значит, тем более понравилось ему самому. Все ждут продолжения, и он сам не прочь закрепить статус великого и ужасного. Не в то время, не там и не по тому поводу Путин привлёк к себе внимание 45-го президента США. Убрать Асада для Трампа неинтересно. Зато какое искушение плотнее заняться его шефом, заодно отмываясь от обвинений в путинофилии.