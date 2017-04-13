Лукашенко заплатил по российским счетам

Беларусь удовлетворила требования Газпрома выплатить $726,2 млн за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016–2017 годах", - говорится в сообщении.

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Отметим, между РФ и РБ длительное время продолжался газовый спор. Москва требовала от Минска погашения долга за поставленный газ. Беларусь называла эту сумму необоснованной и требовала изменить ценообразование на российское топливо.

В итоге РФ анонсировала сокращение поставок нефти в Беларусь, а Минск заявил о повышении пошлин на транспортировку российской нефти и анонсировал начало поставок иранского сырья для своих НПЗ.

Напомним, Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС.