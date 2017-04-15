Спецслужбы Великобритании набирают людей со знанием русского языка

MI5 и GCHQ зарплату до 30,5 тысяч фунтов стерлингов

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и служба контрразведки МI5 набирают на работу людей со знанием русского языка и России как страны. Информация о вакансиях размещена на сайте GCHQ, передает Европейская правда.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды MI5 или GCHQ, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - говорится в объявлении.

Final call for Russian linguists!



We have opportunities to apply for nowhttps://t.co/tj4FPgquLd pic.twitter.com/ni2NsoB12w — GCHQ (@GCHQ) 13 апреля 2017 г.

Спецслужба также отмечает, что ищет лингвистов на роль, которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок.

"Она требует знаний о культуре, истории, политике и идеологии, чтобы полностью понимать первоначальную идею. Если вы способны на это, вы можете позволить MI5 и GCHQ сделать правильный выбор, чтобы обеспечить национальную безопасность", - отмечается в объявлении.

Спецслужбы обещают зарплату до 30,5 тысяч фунтов стерлингов ($38 тыс.) в год.

В объявлении также отмечается, что MI5 отвечает за внутреннюю безопасность Великобритании, а работа лингвистов способствует выявлению и противодействию угрозам от терроризма и шпионажа.

GCHQ специализируется на сборе данных внешней разведки, которые лингвисты переводят и анализируют, чтобы защитить Британию от таких угроз как терроризм, хакеры, шпионаж, организованная преступность.