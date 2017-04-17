КНДР - это первое настоящее испытание для Трампа, - Маккейн

Глава комитета американского Сената по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн считает, что напряженная ситуация вокруг Северной Кореи является настоящим тестом для нынешнего лидера США. Об этом сенатор заявил накануне в интервью телеканалу NBC News, передает Укринформ.

"Артиллерия (КНДР, – ред.) на границе между Северной и Южной Кореей способна достичь Сеула, но мы не можем ее уничтожить раньше. Я имею в виду, что это очень серьезно. Это может быть первым испытанием для нынешнего президентства (Дональда Трампа, - ред.)", - сказал Маккейн.

Вместе с тем, он подчеркнул, что ситуацию следует решать с помощью Китая, имеющего ключевое влияние на режим в Пхеньяне.

"Китай может их уничтожить. Являются ли они (китайцы, - ред.) "валютными манипуляторами" или нет, мы должны ожидать от них действий, чтобы предотвратить катастрофические события", - подчеркнул сенатор.

Напомним, 16 апреля Министерство обороны США доложило президенту Трампу о неудачном испытании ракеты Северной Кореей.

По сообщениям минобороны Южной Кореи, ракетное испытание проводилось в северокорейском городе Синпо, которое режим КНДР использует, главным образом, для подводной активности.

Попытка запуска ракеты Пхеньяном была осуществлена на следующий день после военного парада ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, на котором режим продемонстрировал новые вооружения.

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Провокация со стороны Северной Кореи произошла на фоне обострения воинственной риторики между Пхеньяном и Вашингтоном. США разместили ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон" вблизи КНДР, заявив о нанесении ракетного и воздушного удара по Северной Корее в случае испытания ядерного оружия и баллистических технологий.

Тихоокеанское командование США также сделало заявление, что отслеживает ситуацию в регионе, в том числе последнюю попытку ракетного испытания.