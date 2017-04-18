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Главная » Мир » В России констатируют переизбыток негативной информации в СМИ

В России констатируют переизбыток негативной информации в СМИ

В России констатируют переизбыток негативной информации в СМИ
Иллюстративное фото

Весь топ Яндекса — борьба, война, стрельбы

18.04.17 7
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Результаты соцопроса ВЦИОМ, показавшие, что почти треть населения считает возможной войну между Россией и США, свидетельствуют о переизбытке негативной информации в СМИ.

Такую точку зрения высказал в беседе с одним из российских СМИ зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Мы живем сейчас как на линии фронта, и ничего другого в эфир и в основные поисковые системы не попадает. Никакого позитива — одна негативная повестка. Весь топ Яндекса — борьба, война, стрельбы и все остальное", — сказал Свинцов.

По его мнению, чтобы успокоить россиян, достаточно дать им понять, что в стране достаточно здравых и мудрых политиков, которые никогда не доведут дело до конфликта.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 30 процентов россиян считают возможной войну США с Россией. При этом большинство граждан, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.

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